Raiffeisenbank Langenlois eröffnet neuen Kundenbereich

Die neugestalteten Räumlichkeiten ihres Kundenbereichs am Langenloiser Kornplatz wurden von der Raiffeisenbank Langenlois offiziell eröffnet.

Direktor Adi Feichtinger:

„Unsere Bank ist traditionell ausgerichtet und zugleich am Puls der Zeit! Das zeigt sich auch in den neugestalteten Räumlichkeiten im Empfangs- und Kundenbereich.“ Der Umbau vermittle den Kunden, die das Institut betreten, „eine Atmosphäre des Wohlfühlens und der Sicherheit. Der Kunde, der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt – das wird in den hellen, freundlichen und rollstuhlgerechten Räumen deutlich!“ erzählt Direktor Adi Feichtinger.

Die Arbeiten wurden – ganz im Sinne von Friedrich Wilhelm Raiffeisen – von heimischen Firmen mit heimischen Materialien durchgeführt. So setzen beispielsweise Schremser Granit und Waldviertler Eiche optische Akzente im neu gestalteten Kundenbereich.

Ein großes Augenmerk wird darauf gelegt, die Kunden mit den Bankautomaten nicht alleine zu lassen, was dadurch gewährleistet ist, dass ein direkter Durchblick von den Mitarbeitern in der Gotikhalle in den neu gestalteten Automatenbereich geschaffen wurde.

Direktor Hannes Rauscher:

„Eine historische Besonderheit stellt sicherlich der neu adaptierte Kundenbereich dar, welcher in die aus dem 15. Jahrhundert stammende Gotikhalle integriert wurde. Diese Gotikhalle, welche einst Teil des Bürgerspitals in Langenlois war, ist seit in etwa 25 Jahren Teil des Bankbereiches“ so Direktor Hannes Rauscher.

Die „Weintänzerin“ von Weinkünstler Fritz Gall, der die neue Skulptur selbst vorstellte, bildet den „Blickpunkt im Foyer“. Sie weist auf Langenlois als größte Weinstadt Österreichs hin, wodurch natürlich auch viele Kunden der Raiffeisenbank Langenlois Winzer sind.

Die „Weintänzerin“ sowie auch die Giebelkreuze im Kundenraum der Bank sind im gleichen Nirostadesign wie die Weinzisternen in den Kellern der Winzer gefertigt, womit eine weitere Verbindung zu Wein und Winzern in der Bank sichtbar ist.

Zur Eröffnungsfeier:

Stadtpfarrer Jacek Zelek segnete die neuen Räume auf dass die Bankgeschäfte im Sinne des Gründers und Sozialreformers Friedrich Wilhelm Raiffeisen gemacht werden. Im Anschluss daran eröffnete Bürgermeister Mag. Harald Leopold die Räumlichkeiten offiziell, unterstrich dabei die Bedeutung des Bankwesens für Langenlois und dankte der Raiba für ihr regionales Engagement, das ja während des Umbaus wieder einmal deutlich geworden sei – etwa bei der Firmen- und Materialwahl.

Während der Veranstaltung spielten und sangen die „Sparkling Spirits“ mit Wolfgang Almstädter am Piano – und mit Assistenz des „Sparkling Allstars“ Hannes Rauscher, der an diesem Abend zur Freude des Publikums häufiger einmal zwischen seinen Funktionen als Bankdirektor und Jazztrompeter hin und her wechselte.

An der Veranstaltung nahmen noch unter anderem teil: Aufsichtsratsvorsitzender Ing. Hermann Lechner, Architekt Ing. Christian Vollkrann, Obmann Leo Hofbauer-Schmidt; Stadträte und Vertreter des öffentlichen Lebens der Stadt, Firmenchefs der am Umbau beteiligten Firmen, viele Funktionäre sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bank.