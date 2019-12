FintechOS zieht 12,7 Mio. Euro Kapital in Finanzierungsrunde an

Der europäische Investmentfond Earlybird vergibt eine Finanzierung in Höhe von 12,7 Millionen Euro an FintechOS für die Unterstützung des weiteren Wachstums in Europa und die Expansion in den Weltmarkt des in 2017 gegründeten Startups.

Das in Bukarest von Sergiu Negut und Teodor Blidarus gegründete Fintech hat sich auf die Entwicklung von Lösungen für die digitale Transformation der Banken und Versicherungen spezialisiert. Gemäß dem Credo des Unternehmens spielt die zentrale Rolle in den angebotenen Lösungen der Kunde und nicht die Technologie, weil „der Schlüssel nicht bei den großen Banken und großen Technologieplayer liegt, sondern beim Kunden“ so Teodor Blidarus, FintechOS CEO & Co-Founder. Durch das angezogene Venture Kapital möchte das Unternehmen „in den Ausbau mehrerer Applikationen, Dienstleistungen und Instantfinanzlösungen investieren, welche den Zugang des Kunden zu personalisierten Dienstleistungen mit Mehrwert auf multiplen Kanalen ermöglicht“. Zu den Kunden der Fintech OS zählt unter anderem die Erste Bank, die rumänische Banca Transilvania, IdeaBank, TBIBank, die rumänische Tochter der Uniqua Versicherungen.